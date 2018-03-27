В Могойтуйском районе Забайкалья перевернулся автобус с детьми. Число пострадавших растет 

Инцидент произошел на трассе Чита — Забайкальск утром 27 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате чего, транспортное средство перевернулось, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа могойтуйского отдела полиции и сотрудники ГИБДД. По предварительным данным в аварии сильно пострадали трое подростков, а также 50-летний водитель микроавтобуса. Как сообщает Заб.ру, в Могойтуйскую центральную районную больницу уже вылетел вертолет медицины катастроф. На месте будет принято решение о возможной эвакуации детей и водителя микроавтобуса.