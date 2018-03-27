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Мэр Кемерово предложил проверить морги
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Мэр Кемерово предложил горожанам проверить морги 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Кемерово Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня», сообщает источник с митинга у здания администрации области.
На митинге люди потребовали от властей рассказать им правду о пожаре и, в частности, ответить на вопрос, действительно ли погибших намного больше официально озвученных данных, передает «Интерфакс».
Чтобы избежать ненужных слухов, Середюк предложил кемеровчанам лично убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.
Напомним, накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.
Во вторник рано утром Владимир Путин прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фото погибших.
Позже президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей.
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