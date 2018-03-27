Из-за пожара на Кондратьевском проспекте перекрыли движение

Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 марта. На четвертом этаже расселенного дома загорелся мусор. В результате спасателям пришлось ограничить поток машин. Они ликвидировали пожар в течение 15 минут.

К счастью, никто не пострадал.