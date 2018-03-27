В Омске семь человек пострадали при ДТП

Семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«44-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ…двигаясь по ул. Новокирпичной, в районе дома № 5 допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, семь человек были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали четыре человека.
21 марта Nation News сообщало, что в Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с семью пострадавшими.