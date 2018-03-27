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В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек
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В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек 

РИА Новости 3 часа назад
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса и семеро несовершеннолетних пострадали в результате аварии на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным собеседника агентства, авария произошла в районе 11.00 (05.00 мск) во вторник на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск» недалеко от станции Ага.
"Водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением на скользком участке дороги и допустил опрокидывание. По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. Они получили различные травмы", — сказал собеседник агентства.
На место ДТП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники ГИБДД, уточнили в ведомстве.
В минздраве края сообщили РИА Новости, что в Могойтуйскую центральную районную больницу вылетел вертолет медицины катастроф для принятия решения о возможной эвакуации пострадавших в Читу.
"По предварительным данным, тяжело пострадали трое 17-летних подростков — две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У водителя 50-ти лет рваная рана предплечья, травма конечностей", — сказала пресс-секретарь минздрава Ольга Акмуллина.
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