Три человека пострадали в ДТП со «скорой помощью» и троллейбусом на Варшавском шоссе 

В аварии с участием машины «скорой помощи», троллейбуса и легкового автомобиля на юге столицы пострадали три человека, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Около 7:30 на Варшавском шоссе, в районе д. 85, произошло столкновение троллейбуса, автомобиля «скорой помощи» и легковой машины. В результате происшествия три человека получили травмы», — сказали в ведомстве.
Ранее в столичном ГИБДД сообщали об одном пострадавшем в аварии с тремя машинами на Варшавском шоссе. В районе ДТП было ограничено движение в сторону центра.