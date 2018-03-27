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Три человека пострадали в ДТП со «скорой помощью» и троллейбусом на Варшавском шоссе
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Три человека пострадали в ДТП со «скорой помощью» и троллейбусом на Варшавском шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Московский Монитор
В аварии с участием машины «скорой помощи», троллейбуса и легкового автомобиля на юге столицы пострадали три человека, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Около 7:30 на Варшавском шоссе, в районе д. 85, произошло столкновение троллейбуса, автомобиля «скорой помощи» и легковой машины. В результате происшествия три человека получили травмы», — сказали в ведомстве.
Ранее в столичном ГИБДД сообщали об одном пострадавшем в аварии с тремя машинами на Варшавском шоссе. В районе ДТП было ограничено движение в сторону центра.
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