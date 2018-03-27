Сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

Сигнализация в «Зимней вишне» не работала неделю

Такое заявление глава СК сделал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Кемерово, где обсуждалась ликвидация последствий пожара.

Бастрыкин подчеркнул, что решением проблемы с сигнализацией никто в ТЦ не занимался.

Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. Бастрыкин добавил, что в СК не могут найти «разумного объяснения» действиям охранника. Глава СК назвал сотрудника ЧОПа «неподготовленным человеком».

По словам Бастрыкина, ДНК-экспертиза тел 37 жертв пожара займет до двух недель.

Путин во время совещания заявил, что причинами пожара в «Зимней вишне» стали «преступная халатность» и «разгильдяйство». Он поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям чиновников, связанных со случившимся.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших, 12 из них (по другим данным, десять) находятся в больницах.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. Следователи сообщали, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы.