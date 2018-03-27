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Тела 21 жертвы пожара в Кемерово передали родным
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Тела 21 жертвы пожара в Кемерово передали родным после опознания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тела 21 жертвы пожара в ТЦ в Кемерово передали родным после опознания, сообщает Следственный комитет.
"По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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