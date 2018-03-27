Тела 21 жертвы пожара в Кемерово передали родным после опознания

Тела 21 жертвы пожара в ТЦ в Кемерово передали родным после опознания, сообщает Следственный комитет

"По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.