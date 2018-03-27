Семь человек госпитализированы в Омске в результате столкновения двух автобусов

ОМСК , 27 марта. / ТАСС /. Семь человек пострадали и были госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов в Омске, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Омской области "Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, двигаясь по ул. Новокирпичная, допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ . В результате ДТП 7 пассажиров автобуса ПАЗ доставлены в медицинское учреждение, 1 человек после осмотра отпущен", — уточнили в пресс-службе. Сообщение о столкновении рейсовых автобусов поступило в 7:10 местного времени (4:10 мск). В момент ДТП в салоне автобуса ПАЗ находились 20 человек, в автобусе НефАЗ — 30 человек. Состояние пострадавших уточняется.