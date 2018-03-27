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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали
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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали 

Говорит Москва 7 часов назад
В воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека, более 50 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В регионе объявлен трёхдневный траур.
Говорит Москва: последние новости
Обгоревшие тела из кемеровского ТЦ пока не могут вынести СМИ узнали о близкой подруге отравленного Сергея Скрипаля Причиной пожара в Кемерове мог стать взрыв баллона с попкорном
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