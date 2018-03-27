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Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ
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Мэр Кемерова предложил горожанам осмотреть морг и сгоревший торговый центр 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Мэр Кемерова Илья Середюк предложил горожанам создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание — давайте создадим группу», — сказал он, комментируя появившиеся в соцсетях слухи о якобы заниженном числе погибших. В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, у которых имеется информация о якобы не вошедших в официальную статистику пропавших людях, подавать эти имена в областную администрацию.
В ночь на 27 марта неизвестные взломали страницу телеканала «Россия 24» в соцсети «ВКонтакте» и снова заявили о 300-400 погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В Следственном комитете России опровергли эту информацию. «Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в заявлении СК.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Задержаны пять человек.
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