Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг

Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ

Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу из пятерых горожан на осмотр морга, в котором находятся тела жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава города предложил собравшимся на центральной площади местным жителям, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в автобус.

Мэр уточнил, что сотрудники морга предупреждены, и горожане могут «проходить напрямик».

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил собравшимся горожанам, которые заявили о пропавших людях, не вошедших в официальную статистику, подавать эти имена в областную администрацию.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших, 12 из них (по другим данным, десять) находятся в больницах.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. В СК также допросили охранника, который после получения сигнала о пожаре якобы не включил систему оповещения. Позже следователи сообщили, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, а пожарная сигнализация, в отличие от системы оповещения, не работала с 19 марта.