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Дети вернулись в реабилитационный центр в Подмосковье после пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дети вернулись в реабилитационный центр в Подмосковье после пожара 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Дети и сотрудники реабилитационного центра в Сергиево-Посадском районе вернулись в здание после эвакуации из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что более 20 пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания.
"После того, как устранили возгорание, воспитанники и сотрудники вернулись в центр", — отметил собеседник агентства.
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