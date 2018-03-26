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Пожар в жилом доме в Грозном потушен
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Пожар в жилом доме в Грозном потушен 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в жилом многоэтажном доме в центре Грозного потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС.
Инцидент обошелся без жертв и раненых. Огонь вспыхнул на чердаке 12-этажного здания. В ликвидации возгорания принимали участие 80 человек и 12 пожарных расчетов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, из-за которых произошло воспламенение.
Житель Кемерова, находившийся в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал, что аварийные системы не сработали после того, как начался пожар. Чтобы уехать с парковки центра, нужно было ее оплатить. Без этого ни один шлагбаум не поднялся.
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