Пожар в жилом доме в Грозном потушен

Пожар в жилом многоэтажном доме в центре Грозного потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС.

Инцидент обошелся без жертв и раненых. Огонь вспыхнул на чердаке 12-этажного здания. В ликвидации возгорания принимали участие 80 человек и 12 пожарных расчетов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, из-за которых произошло воспламенение.