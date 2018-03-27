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В сгоревшем кемеровском ТЦ разбирают завалы
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В сгоревшем кемеровском ТЦ продолжают разбирать завалы 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни 64 человек, заметно изменилось за ночь; продолжается разбор завалов в стенах появилось много "дыр", куда выбрасывается мусор, передает корреспондент РИА Новости с места ЧС.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
Рано утром во вторник спасатели продолжают разбор завалов после пожара. Дыма уже давно не видно. На стенах торгового центра образовались много "пробоин", через которые из здания выносят мусор, который увозят грузовики.
Вокруг здания постоянный шум от выбрасываемых обгоревших конструкций. Круглосуточно для родственников погибших и пострадавших, а также спасателей, пожарных, врачей, следователей работает школьная столовая.
Во вторник по периметру торгового центра усиленное оцепление полиции. В частности, горожанам пока запрещено подходить к стихийно образовавшемуся мемориалу памяти жертв трагедии. Он возник в небольшом скверике, состоящем буквально из трех фонарей и скамеек. Сейчас здесь остаются сотни детских игрушек и тысячи цветов.
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