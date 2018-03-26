Кемеровчанка: работники ТЦ обманули людей, сказав, что детей в залах нет

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове , в результате пожара в котором погибли несколько десятков человек, обманули молодых людей, которые пытались спасти детей, сообщает RT со ссылкой на девушку одного из них.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерова произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.

"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники «Зимней вишни» сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!" — сообщается в Telegram-канале RT.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>