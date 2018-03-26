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В Тюмени в ДТП на объездной пострадали бабушка и ребёнок
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В Тюмени в ДТП на объездной пострадали бабушка и ребёнок 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На объездной дороге в районе Московского тракта вечером 26 марта автомобиль Daewoo влетел в препятствие. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. В аварии пострадали два человека.
— В результате ДТП пострадали бабушка и ребенок. Характер травм устанавливается, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
По предварительной версии, водитель автомобиля не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Если вы стали очевидцем этого или другого ДТП, у вас есть фото и видео, то присылайте нам на почту или пишите, телефон 8 922 479-00-81 (Viber или Telegram).
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