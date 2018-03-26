В Тюмени в ДТП на объездной пострадали бабушка и ребёнок

На объездной дороге в районе Московского тракта вечером 26 марта автомобиль Daewoo влетел в препятствие. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД МЧС и скорая помощь. В аварии пострадали два человека.

— В результате ДТП пострадали бабушка и ребенок. Характер травм устанавливается, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области

По предварительной версии, водитель автомобиля не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Если вы стали очевидцем этого или другого ДТП, у вас есть фото и видео, то присылайте нам на почту или пишите, телефон 8 922 479-00-81 (Viber или Telegram).