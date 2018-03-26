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После пожара в ТЦ опознали 23 погибших
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После пожара в кемеровском ТЦ опознали 23 погибших 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
После пожара в ТЦ в Кемерово уже опознаны 23 погибших, сообщил представитель МЧС России.
"На данный момент 23 гражданина прошли процедуру опознания", — сказал он на селекторном совещании.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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