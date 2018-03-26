Совладелец «Зимней вишни» пообещал выплаты

Основатель «КДВ групп» и совладелец торгово-разлекательного центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов пообещал выплатить пострадавшим компенсации в размере 3 млн руб. за каждого погибшего. Он также рассказал о готовности помогать в физической и психологической реабилитации. Об этом Штенгелов рассказал в интервью «Ведомостям», которое полностью можно прочитать по ссылке.
Штенгелов уточнил, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса и хотел бы разобраться в произошедшем. Это ужасная трагедия, отметил он. По его словам, сотрудники ТРЦ склоняются к версии, что в детской комнате кто-то поджег поролон.
«Торговый центр проверяла пожарная инспекция, как мне рассказывают, все было исправно», — добавил Штенгелов.
В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей. До сих пор есть пропавшие без вести. Следственный комитет пришел к выводу, что пожарные выходы в здании были заблокированы. Правительство России пообещало выплатить по 1 млн руб. за каждого погибшего.