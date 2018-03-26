Совладелец «Зимней вишни» пообещал выплаты

Совладелец «Зимней вишни» пообещал по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре

Основатель « КДВ групп » и совладелец торгово-разлекательного центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов пообещал выплатить пострадавшим компенсации в размере 3 млн руб. за каждого погибшего. Он также рассказал о готовности помогать в физической и психологической реабилитации. Об этом Штенгелов рассказал в интервью «Ведомостям» , которое полностью можно прочитать по ссылке.

Штенгелов уточнил, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса и хотел бы разобраться в произошедшем. Это ужасная трагедия, отметил он. По его словам, сотрудники ТРЦ склоняются к версии, что в детской комнате кто-то поджег поролон.

«Торговый центр проверяла пожарная инспекция, как мне рассказывают, все было исправно», — добавил Штенгелов.