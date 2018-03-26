Охрана в «Зимней вишне» работала без лицензий

У большинства охранников ТЦ «Зимняя вишня» не было лицензий

У большинства охранников торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово не было и нет лицензий, ни в каком ЧОПе они не состоят, сообщил РИА Новости председатель отраслевого профсоюза — "Координационного совета негосударственной сферы безопасности" — Дмитрий Галочкин

Ранее СК РФ заявило о намерении задержать сотрудника ЧОП, который, получив сигнал о пожаре в здании, выключил систему оповещения. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

"Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры", — сказал Галочкин.

По его словам, сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр. Представители общественной организации намерены также разобраться в случившемся, сообщил Галочкин.

По его словам, сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр. Представители общественной организации намерены также разобраться в случившемся, сообщил Галочкин.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился центр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.