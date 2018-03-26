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Последствия пожара в ТЦ в Кемерово
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Последствия пожара в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 50 минут назад
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека. Кадры снятые внутри здания после пожара — в фотогалерее «Газеты.Ru»
1/8  Борьба с последствиями пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не останавливается
Фото:
2/8  Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта
Фото:
3/8  По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека. Общее количество пострадавших достигло 48-и человек. 11 человек находятся в больнице.
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