Последствия пожара в ТЦ в Кемерово 

Борьба с последствиями пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не останавливается

1/8 Борьба с последствиями пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не останавливается

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта

2/8 Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта

3/8 По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности