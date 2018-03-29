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Мавроди оказался никому не нужен
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Умерший Мавроди оказался никому не нужен 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Тело скончавшегося в понедельник основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди уже четыре дня лежит в морге и за ним до сих пор никто не пришел, пишет телеграм-канал Mash. По предварительной версии, финансист скончался от сердечного приступа, но судмедэксперты еще устанавливают точную причину смерти.
То, что тело не забирают, может быть связано с семейными разборками. Брат Мавроди запрещает хоронить создателя «МММ» на семейном участке. Бывшая жена Елена сменила фамилию и не хотела выходить из тени даже ради опознания тела. Если за телом никто из родственников не придет, то Мавроди по закону будут обязаны похоронить за счет государства на муниципальном кладбище в номерной могиле.
>> Умер Сергей Мавроди
Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч граждан России лишились своих накоплений, стало плохо на остановке общественного транспорта в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.
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