Умерший Мавроди оказался никому не нужен

Тело скончавшегося в понедельник основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди уже четыре дня лежит в морге и за ним до сих пор никто не пришел, пишет телеграм-канал Mash. По предварительной версии, финансист скончался от сердечного приступа, но судмедэксперты еще устанавливают точную причину смерти.

То, что тело не забирают, может быть связано с семейными разборками. Брат Мавроди запрещает хоронить создателя «МММ» на семейном участке. Бывшая жена Елена сменила фамилию и не хотела выходить из тени даже ради опознания тела. Если за телом никто из родственников не придет, то Мавроди по закону будут обязаны похоронить за счет государства на муниципальном кладбище в номерной могиле.

Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч граждан России лишились своих накоплений, стало плохо на остановке общественного транспорта в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.