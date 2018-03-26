Эксперт прокомментировал эвакуацию ТЦ в Кемерово

Эксперт по пожарной безопасности «Деловой России» Максим Винтер в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с эвакуацией торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.
«В 2017 году эвакуация людей из торгового центра проходила при нормальной видимости. Тогда не было задымления, как при пожаре. Кроме того, тогда в «Зимней вишне» было гораздо меньше народа, ведь «минировали» его в будний день, а пожар случился в воскресенье, да ещё во время школьных каникул», — заявил Винтер.
По его словам, в условиях очень ограниченной видимости людей охватила паника.
Кроме того, эксперт не исключил, что на этот раз число детей могло превышать количество взрослых, что тоже создало сложности.
«Очень много факторов, которые влияют на успешность проведения эвакуации. Чрезвычайно важны и действия персонала. Возможно, что на этот раз работала другая смена, менее обученная», — отметил Винтер.
Он добавил, что помешать эвакуации могла какая-либо перепланировка.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в торговых центрах Башкирии пройдут внеплановые проверки.