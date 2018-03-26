Эксперт прокомментировал эвакуацию ТЦ в Кемерово

По его словам, в условиях очень ограниченной видимости людей охватила паника.

«Очень много факторов, которые влияют на успешность проведения эвакуации. Чрезвычайно важны и действия персонала. Возможно, что на этот раз работала другая смена, менее обученная», — отметил Винтер.

Кроме того, эксперт не исключил, что на этот раз число детей могло превышать количество взрослых, что тоже создало сложности.