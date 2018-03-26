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Пострадавший при взрыве на Народного Ополчения мужчина выписан из больницы
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Пострадавший при взрыве на Народного Ополчения мужчина выписан из больницы 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге выписали из больницы 35-летнего мужчину, пострадавшего при взрыве газа на проспекте Народного Ополчения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациент переведен на амбулаторное лечение.
Напомним, мощный взрыв газа произошел в доме №219 по проспекту Народного Ополчения 13 марта. При этом в здании разрушились несколько квартир. В результате взрыва серьезно пострадал один из жильцов дома: мужчина получил ожоги 10% тела и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В течение месяца дом планируют полностью восстановить, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Сейчас они размещены на площадях маневренного фонда.
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