Пострадавший при взрыве на Народного Ополчения мужчина выписан из больницы

Петербурге выписали из больницы 35-летнего мужчину, пострадавшего при взрыве газа на проспекте Народного Ополчения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациент переведен на амбулаторное лечение.

Напомним, мощный взрыв газа произошел в доме №219 по проспекту Народного Ополчения 13 марта. При этом в здании разрушились несколько квартир. В результате взрыва серьезно пострадал один из жильцов дома: мужчина получил ожоги 10% тела и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В течение месяца дом планируют полностью восстановить, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Сейчас они размещены на площадях маневренного фонда.