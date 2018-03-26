Ещё
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От родителей погибших в Кемерове детей потребовали замолчать 

Lenta.ru 2 часа назад
Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter.
По словам кемеровчанина Александра, полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».
«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада228
17 стран высылают российских дипломатов615
Мировые державы объявили доллару бойкот20
У Украины заканчивается газ58
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно260
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение