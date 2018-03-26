От родителей погибших детей потребовали замолчать

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы».

По словам кемеровчанина Александра, полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».