В деле «Зимней вишни» обнаружили семейный подряд

При согласовании строительства «Зимней вишни» обнаружили семейный подряд

Чиновницы, которые занимались согласованием строительства торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове , оказались родственницами. Об этом сообщается на канале 112 в Telegram.

По данным канала, сначала проект приняла сотрудница городского комитета строительного контроля (сейчас структура упразднена — прим. "Ленты.ру" ) Елена Комкова. На новом уровне согласования документы попали к Танзиле Комковой, которая в тот момент была свекровью чиновницы и возглавляла областной стройнадзор. После этого проект поступил к заместителю мэра Кемерово.

По данным канала, Танзиля Комкова владеет семью квартирами общей площадью почти 400 квадратных метров и земельным участком, ее годовой доход составляет 1,7 миллиона рублей. Никаких данных о родстве женщин, кроме одинаковых фамилий, не предоставлено.

Торговый центр — переоборудованный кондитерский комбинат, он начал работать с 2013 года. Здание, как установили следователи, переделано в нарушении установленного порядка.