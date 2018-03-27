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В деле «Зимней вишни» обнаружили семейный подряд
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

При согласовании строительства «Зимней вишни» обнаружили семейный подряд 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чиновницы, которые занимались согласованием строительства торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, оказались родственницами. Об этом сообщается на канале 112 в Telegram.
По данным канала, сначала проект приняла сотрудница городского комитета строительного контроля (сейчас структура упразднена — прим. "Ленты.ру") Елена Комкова. На новом уровне согласования документы попали к Танзиле Комковой, которая в тот момент была свекровью чиновницы и возглавляла областной стройнадзор. После этого проект поступил к заместителю мэра Кемерово.
По данным канала, Танзиля Комкова владеет семью квартирами общей площадью почти 400 квадратных метров и земельным участком, ее годовой доход составляет 1,7 миллиона рублей. Никаких данных о родстве женщин, кроме одинаковых фамилий, не предоставлено.
Торговый центр — переоборудованный кондитерский комбинат, он начал работать с 2013 года. Здание, как установили следователи, переделано в нарушении установленного порядка.
Главным спонсором и соучредителем ООО «Зимняя вишня» с вложением капитала в 78 процентов стал бывший местный предприниматель Денис Штенгелов, проживающий большую часть времени в Австралии. Еще 17 процентов активов ТРЦ принадлежат Игорю Семенову. Руководит «Зимней вишней» Надежда Судденок, которая арендует помещение.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.
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