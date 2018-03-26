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Названа новая возможная причина трагедии в Кемерово
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Названа новая возможная причина пожара в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: МЧС
В игровой зоне в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово мог взорваться механизм, который изготавливает сахарную вату или попкорн, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в МЧС.
"Это похоже на обыкновенное развитие в очень горючей среде. Говорили кемеровские ребята, что возможен взрыв какого-то баллона. Я предполагаю, что мог взорваться пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают", — заявил источник радиостанции.
Ранее сообщалось, что правительство России выплатит компенсацию семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово.
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