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Некоторые из погибших в Кемерово детей праздновали начало каникул
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Некоторые из погибших в Кемерово детей праздновали начало каникул 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Несколько погибших при пожаре в Кемерово детей поехали с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщили РИА новости в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства.
В школе сообщили, что пока не знают ничего о судьбе родителей и педагога.
По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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