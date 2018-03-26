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Главу Николаевской области допросили
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Главу Николаевской области допросили по делу о гибели летчика Волошина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция допросила главу Николаевской областной администрации Алексея Савченко и одного из его заместителей в рамках расследования дела о гибели Владислава Волошина, бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, сообщил в понедельник начальник областного управления Национальной полиции Юрий Мороз.
Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной самоубийства могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта Николаевского международного аэропорта.
"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", — цитирует Мороза местное издание "НикВести".
Он также сообщил, что в рамках расследования был допрошен его заместитель и заместитель директора Николаевского аэропорта.
Кроме того, как сообщил начальник полиции, со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Савченко пообещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать в получении квартиры, отчего Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем — отсутствия собственного жилья.
Исходя из этого Мороз заявил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Владислав Волошин совершил под давлением.
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