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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли дети, отмечавшие начало каникул
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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли дети, отмечавшие начало каникул 

Газета.Ru 8 часов назад
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли дети, приехавшие отмечать начало каникул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на школу N1 поселка Трещевский Кемеровской области.
"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — рассказали в учебном заведении.
Там добавили, что не знают ничего о судьбе родителей и педагога.
По официальной информации, в результате пожара погибли 37 человек, еще 45 пострадали.
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Жертвами пожара в Кемерово стали 48 человек При пожаре в кемеровском ТЦ погибли дети, отмечавшие начало каникул По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек
 Ещё 11 источников 
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