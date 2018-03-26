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Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан
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Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, задержан. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сообщила она.
>> Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.
Уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") передано для расследования следователю при председателе СК.
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