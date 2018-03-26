Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан

Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сообщила она. Сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове , задержан. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.