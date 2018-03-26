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Пострадавшего при взрыве в Петербурге выписаны
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Пострадавшего при взрыве газа в Санкт-Петербурге выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Санкт-Петербурге выписан из больницы, его перевели на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости в понедельник представитель НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел 13 марта в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе был госпитализирован 35-летний мужчина, получивший в результате ЧП ожоги 10% тела.
"Закончили стационарный этап и сегодня перевели пострадавшего на амбулаторное лечение", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин в ходе встречи с жителями квартир, пострадавших от взрыва, заверил, что по окончании восстановительных работ все они смогут вернуться в свои квартиры. По его словам, жильцам поврежденных квартир верхних этажей третьего подъезда была осуществлена выплата компенсаций и материальной помощи в общем объеме 2,492 миллиона рублей по 14 заявлениям, всем обратившимся жителям было предоставлено временное жилье в районном маневренном фонде. Поврежденный дом будет восстановлен.
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