Пострадавшего при взрыве в Петербурге выписаны

"Закончили стационарный этап и сегодня перевели пострадавшего на амбулаторное лечение", — сказал собеседник агентства.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел 13 марта в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе был госпитализирован 35-летний мужчина, получивший в результате ЧП ожоги 10% тела.