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СК попросил помощи в расследовании пожара в ТЦ
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СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Следователи попросили обратиться в кемеровское управление СК РФ детей и сопровождавших их взрослых, находившихся на момент пожара в игровой зоне в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР по адресу: город Кемерово, улица Николая Островского, дом 13 "а" или позвонить по телефонам: 8 (384-2) 369983, +7-960-924-22-70, +7-909-517-00-98", — говорится в Telegram-канале ведомства.
"Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара", — отмечают следователи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
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