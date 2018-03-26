Проектировщик указал на ошибки строительства «Зимней вишни»

Проектировщик рассказал об ошибках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня»

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово , где произошел пожар, ранее был заводским помещением и не предназначен для торговли. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на эксперта в области проектирования торговых центров.

"Лестницы были построены в советские времена. По тем нормативам они проходили. Лестницы не расширялись при перепрофилировании здания. И должны были добавить их количество", — отметил эксперт. Источник радиостанции пояснил, что проблемы с эвакуацией во время пожара возникли из-за того, что при перестройке советской фабрики не были учтены новые нормы пожарной безопасности.

"Там очень много может быть нарушений. Основное — человеческий фактор, разгильдяйство", — заключил источник. Кроме того, он подчеркнул, что в подобном комплексе должно быть достаточное количество эвакуационных путей, оборудованных системами пожаротушения, дымоудаления и подпоров воздуха.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.