Проектировщик указал на ошибки строительства «Зимней вишни»

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар, ранее был заводским помещением и не предназначен для торговли. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на эксперта в области проектирования торговых центров.
Источник радиостанции пояснил, что проблемы с эвакуацией во время пожара возникли из-за того, что при перестройке советской фабрики не были учтены новые нормы пожарной безопасности.
"Лестницы были построены в советские времена. По тем нормативам они проходили. Лестницы не расширялись при перепрофилировании здания. И должны были добавить их количество", — отметил эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что в подобном комплексе должно быть достаточное количество эвакуационных путей, оборудованных системами пожаротушения, дымоудаления и подпоров воздуха.
"Там очень много может быть нарушений. Основное — человеческий фактор, разгильдяйство", — заключил источник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).