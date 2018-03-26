Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом 

Ролик очевидцев, запечатлевших момент перехвата системами ПРО ракет, опубликовали в Интернете. Ракеты были запущены боевиками движения хуситов «Ансар Аллах» с территории Йемена, перехват осуществили системы ПРО в Саудовской Аравии. СМИ сообщают, что удалось перехватить 3 ракеты из 7. Обломки упали неподалёку от шоссе, ведущего к столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Хуситы заявили, что ракеты были нацелены на аэропорт столицы. Журналисты сообщили, что несколько человек в ходе операции получили ранения. В результате падения обломков на жилой дом погиб один человек.