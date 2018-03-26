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Умер Сергей Мавроди
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Умер Сергей Мавроди 

Рамблер 37 минут назад
В понедельник, 26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.
Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Официальная причина смерти Мавроди пока неизвестна.
Life называет причиной его смерти сердечный приступ.
Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В детстве у него диагностировали врождённый двусторонний порок сердца. После окончания МИЭМ он два года проработал в закрытом НИИ. В 1989 году Мавроди основал кооператив «МММ», на базе которого появилось и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой. По разным данным, от 10 до 15 миллионов человек пострадали от действий АО «МММ».
В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов компании АОЗТ «Инвест-Консалтинг», однако позже его отпустили на свободу. В конце 1996 года против него снова возбудили дело о деятельности «МММ» и мошенничестве. Позже его объявили в розыск. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве. В апреле 2007 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам тюрьмы. Почти весь срок наказания к тому моменту он уже отбыл в СИЗО.
В 2011 году Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011 (позже МММ-2012), которая в итоге потерпела крах.
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