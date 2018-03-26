Умер Сергей Мавроди

По данным газеты, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.

Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Официальная причина смерти Мавроди пока неизвестна.

Life называет причиной его смерти сердечный приступ.

Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В детстве у него диагностировали врождённый двусторонний порок сердца. После окончания МИЭМ он два года проработал в закрытом НИИ. В 1989 году Мавроди основал кооператив «МММ», на базе которого появилось и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой. По разным данным, от 10 до 15 миллионов человек пострадали от действий АО «МММ».

В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов компании АОЗТ «Инвест-Консалтинг», однако позже его отпустили на свободу. В конце 1996 года против него снова возбудили дело о деятельности «МММ» и мошенничестве. Позже его объявили в розыск. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве. В апреле 2007 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам тюрьмы. Почти весь срок наказания к тому моменту он уже отбыл в СИЗО

В 2011 году Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011 (позже МММ-2012), которая в итоге потерпела крах.