Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии

Владимир Путин поделился переживаниями о трагедии в Кемерово . О своих чувствах он рассказал на совещании по ликвидации последствия страшного пожара.

>> "Нефть в обмен на удовольствия" привела к трагедии в Кемерово "Не плакать, а реветь хочется", — цитирует Telegram-канал президента.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета РФ. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — заявил местным жителям Владимир Путин. После совещания Путин встретился с людьми, которые не доверяют ходу расследования пожара в ТЦ. Глава государства сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству жертв трагедии.

Кроме того президент посетил в больнице пострадавших. В частности, глава государства проведал молодого человека, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа, пишет Life.

Как писали Dni.Ru , президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. Свои соболезнования родным и близким семьям погибших и пострадавших люди оставляют в соцсетях. Не остались в стороне и знаменитости. Наталья Водянова призвала россиян требовать от властей объявление Национального траура. Ее поддержала ведущая Первого канала Юлия Меньшова Тата Бондарчук и многие другие звезды, передает teleprogramma.pro.

Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.