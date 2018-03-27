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Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
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Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии 

Дни.ру 51 минуту назад
Владимир Путин поделился переживаниями о трагедии в Кемерово. О своих чувствах он рассказал на совещании по ликвидации последствия страшного пожара.
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"Не плакать, а реветь хочется", — цитирует Telegram-канал президента.
После совещания Путин встретился с людьми, которые не доверяют ходу расследования пожара в ТЦ. Глава государства сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству жертв трагедии.
"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета РФ. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — заявил местным жителям Владимир Путин.
Кроме того президент посетил в больнице пострадавших. В частности, глава государства проведал молодого человека, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа, пишет Life.
Как писали Dni.Ru, президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Отметим, что трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. Свои соболезнования родным и близким семьям погибших и пострадавших люди оставляют в соцсетях. Не остались в стороне и знаменитости. Наталья Водянова призвала россиян требовать от властей объявление Национального траура. Ее поддержала ведущая Первого канала Юлия Меньшова, Тата Бондарчук и многие другие звезды, передает teleprogramma.pro.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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