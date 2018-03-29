Подозреваемый во взрыве в Мурманске умер в больнице

Умер организатор взрыва в мурманской пятиэтажке

Молодой человек, который признался в умышленном взрыве бытового газа в одном из жилых домов Мурманска , скончался в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную медсанчасть «Севрыба».

В больнице заявили, что мужчина скончался утром 29 марта. Других деталей в медсанчасти не привели.

Взрыв газа в мурманской пятиэтажке произошел 20 марта. В результате в доме обрушилась часть кровли и три этажа. Сообщалось о гибели трех человек и шести пострадавших.

Позже 19-летний жилец дома признался следователям, что он пытался покончить с собой и специально устроил взрыв. О планах совершить суицид он рассказал в соцсетях.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Против него возбудили дело о причинении смерти двум и более лицам, совершенном общеопасным способом.