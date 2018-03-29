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Подозреваемый во взрыве в Мурманске умер в больнице
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Умер организатор взрыва в мурманской пятиэтажке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Молодой человек, который признался в умышленном взрыве бытового газа в одном из жилых домов Мурманска, скончался в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную медсанчасть «Севрыба».
В больнице заявили, что мужчина скончался утром 29 марта. Других деталей в медсанчасти не привели.
Взрыв газа в мурманской пятиэтажке произошел 20 марта. В результате в доме обрушилась часть кровли и три этажа. Сообщалось о гибели трех человек и шести пострадавших.
Позже 19-летний жилец дома признался следователям, что он пытался покончить с собой и специально устроил взрыв. О планах совершить суицид он рассказал в соцсетях.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Против него возбудили дело о причинении смерти двум и более лицам, совершенном общеопасным способом.
 Ещё 29 источников 
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