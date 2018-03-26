Владелец «Хлеба и вина» испугался новых проверок после трагедии

Писатель, совладелец ресторанной сети «Хлеб и Вино» Сергей Минаев предположил, что из-за пожара в кемеровском торговом центре с 27 марта по российским «ресторанам/ барам/ торговым центрам пойдут пожарники». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Минаева, они «попросят у собственников новые взятки».

«Потому что «ну из-за Кемеровской истории же усиление, по всем регионам разнарядка пошла же», — пояснил он.

Минаев утверждает, что так было после пожара в клубе «Хромая лошадь» и обрушения в «Трансвааль-парке».

Писатель также усомнился в том, что после кемеровского пожара будут сделаны какие либо выводы. По его мнению, «ничего, что страховало бы общество от повторения трагедии, не будет предпринято, и всё повторится опять».

Произошедшее Минаев связал с «тотальным *** [разгильдяйством]», «воровством и непрофессионализмом».

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. По предварительным данным, возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на другие части здания (на 1,5 тысячи квадратных метров). Жертвами пожара, по последней информации, стали 56 человек. За медпомощью обратились 44 пострадавших, десять из них находятся в стационаре.

Из горящего ТЦ были эвакуированы около ста посетителей и сотрудников. В ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.

Пропавшими без вести первоначально были признаны 16 человек, пятеро из них позже нашлись.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.