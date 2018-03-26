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Пучков высказался о «сотнях погибших» в Кемерово
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Пучков опроверг слухи о «сотнях погибших» в Кемерово 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МЧС РФ Владимир Пучков в эфире телеканала "Россия 24" призвал журналистов не спекулировать на трагедии в Кемерово и опроверг слухи о "сотнях погибших".
"Опровергайте эту информацию, потому что эти вопросы очень деликатные. 64 человека (погибли), родственники подтвердили, и мы продолжаем поисково-спасательную операцию — это первое", — заявил министр.
"Второе, я еще раз обращаю внимание вас, всех присутствующих, что эта тема очень тонкая, она деликатная, она касается жизни и здоровья людей. Сегодня родные и близкие, все мы работаем в общем непростой и сложной ситуации, потому что это беда, беда должна объединить всех нас", — отметил Пучков.
По его словам, сейчас нужно "сконцентрировать все свое внимание, свой профессионализм и ответственность", чтобы завершить поисково-спасательную операцию и помочь каждому пострадавшему.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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