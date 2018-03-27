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В Забайкальском крае в результате ДТП пострадали семь детей
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В Забайкальском крае в результате ДТП пострадали семь детей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета Daily
В Забайкальском крае на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло опрокидывание микроавтобуса, в котором находились дети. «Водитель микроавтобуса Mazda Bongo не справился с рулевым управлением на скользком участке дороги и допустил опрокидывание. По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. Они получили различные травмы», — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.
В СК заявили, что по данному факту назначена доследственная проверка.
Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.
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