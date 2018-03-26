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Число жертв пожара в Кемерово возросло до 56
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Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 56 

Рамблер 2 часа назад
При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 56 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко.
По словам Петренко, в больницы обратились 44 пострадавших в результате пожара. Десять из них находятся в стационаре.
По данным источника агентства в оперативном штабе, тела большинства жертв получили обширные повреждения, для их опознания потребуется экспертиза ДНК.
Ранее в СК официально подтверждали информацию о 53 погибших.
Пожар в кемеровском ТЦ начался днем 25 марта возле кинозалов и детских игровых площадок. По предварительным данным, возгорание произошло на одном из аттракционов, а уже оттуда распространилось на другие части здания (на 1,5 тысячи квадратных метров). Из горящего ТЦ были эвакуированы около ста посетителей и сотрудников. В ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.
Пропавшими без вести первоначально были признаны 16 человек. По словам спасателей, они могут быть в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий. Позже пятеро из пропавших людей, в том числе трое детей, были найдены.
По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователи задержали для допроса четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководителя управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.
Пожар в «Зимней вишне» назвали одним из шести крупнейших в России за сто лет.
 Ещё 2 источника 
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