При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 56 человек

В Следственном комитете России заявили, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 56 человек.
Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
«В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», — говорится в сообщении.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар.
Ранее в МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ.