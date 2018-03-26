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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 56 человек
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СК: при пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 56 человек 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Следственном комитете России заявили, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 56 человек.
Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
«В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», — говорится в сообщении.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар.
Ранее в МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ.
RT на русском: последние новости
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