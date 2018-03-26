При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 56 человек

СК: при пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 56 человек

Следственном комитете России заявили, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 56 человек. Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале. «В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», — говорится в сообщении. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Ранее в МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ.