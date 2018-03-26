Жалобу ударившего полицейского Крепкина отклонили

Суд признал законным приговор участнику акции 26 марта в Москве Д. Крепкину

«Потерпевшей стороной не доказано, что сотрудник полиции действовал в рамках своих полномочий», — сказал адвокат Ильнур Шарапов, добавив, что в ходе следствия полицейский не опознал себя на видео. Защита считает приговор незаконным и необоснованным.

Прокурор считает доказательства достаточными для признания вины Д. Крепкина. «Сержант полиции находился при исполнении, действовал в рамках должностных полномочий и пресекал нарушения порядка», — заявила прокурор. По версии обвинения Д. Крепкин осознавал тяжесть своих действий и знал, что перед ним находится сотрудник полиции при исполнении.

Ранее Тверской районный приговорил Д. Крепкина к 1,5 годам колонии общего режима

В ходе прений гособвинитель просил приговорить Д. Крепкина к трем годам колонии общего режима. В свою очередь подсудимый в последнем слове заявил, что признается в том, что «немного похулиганил», но от его действий никто не пострадал. Он отметил, что того, кто считается потерпевшим, не бил.

Несогласованное мероприятие, на котором задержали указанных граждан, состоялось 26 марта 2017 г. Представители «Партии прогресса» планировали провести его в центре столицы, но правительство Москвы акцию не согласовало, предложив организаторам альтернативные места проведения — гайд-парк в парке «Сокольники» или ул. Перерва в районе Марьино. Заявители отказались от проведения мероприятий на предложенных площадках. Несмотря на предупреждения столичной прокуратуры и полиции о недопустимости нарушений закона, участники вышли в центр города.