Жалобу ударившего полицейского Крепкина отклонили

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Суд признал законным приговор участнику акции 26 марта в Москве Д. Крепкину 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несогласованной акции 26 марта 2017 г. в центре столицы Дмитрию Крепкину, виновному в применении насилия к представителю власти, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил решение Тверского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласила решение судья.
Защита считает приговор незаконным и необоснованным.
«Потерпевшей стороной не доказано, что сотрудник полиции действовал в рамках своих полномочий», — сказал адвокат Ильнур Шарапов, добавив, что в ходе следствия полицейский не опознал себя на видео.
Прокурор считает доказательства достаточными для признания вины Д. Крепкина. «Сержант полиции находился при исполнении, действовал в рамках должностных полномочий и пресекал нарушения порядка», — заявила прокурор. По версии обвинения Д. Крепкин осознавал тяжесть своих действий и знал, что перед ним находится сотрудник полиции при исполнении.
Ранее Тверской районный приговорил Д. Крепкина к 1,5 годам колонии общего режима.
В ходе прений гособвинитель просил приговорить Д. Крепкина к трем годам колонии общего режима. В свою очередь подсудимый в последнем слове заявил, что признается в том, что «немного похулиганил», но от его действий никто не пострадал. Он отметил, что того, кто считается потерпевшим, не бил.
По обвинению в нападениях на полицейских на акции 26 марта в Москве ранее на различные сроки лишения свободы были осуждены Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Дмитрий Борисов.
Несогласованное мероприятие, на котором задержали указанных граждан, состоялось 26 марта 2017 г. Представители «Партии прогресса» планировали провести его в центре столицы, но правительство Москвы акцию не согласовало, предложив организаторам альтернативные места проведения — гайд-парк в парке «Сокольники» или ул. Перерва в районе Марьино. Заявители отказались от проведения мероприятий на предложенных площадках. Несмотря на предупреждения столичной прокуратуры и полиции о недопустимости нарушений закона, участники вышли в центр города.
По данным столичного главка полиции, на акции задержали около 500 человек. Их доставили в территориальные подразделения полиции, где на задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. Так как правоохранители зафиксировали на акции насилие в отношении представителей власти, Следственный комитет РФ возбудил по факту инцидентов дело по ст. 213 («Хулиганство»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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