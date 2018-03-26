СМИ: Скрипаль хотел провести тайную встречу

Скрипаль отключил GPS на телефоне в день отравления

Экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления отключали GPS на своих телефонах на четыре часа. Об этом пишет The Times

По версии издания, Скрипаль мог пойти на такой шаг, чтобы провести тайную встречу, отследить которую никто бы не смог.

В Скотленд-Ярде отказались комментировать эту информацию.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери прохожие обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь до сих пор находятся в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. По одной из версий, злоумышленники могли обработать отравляющим веществом автомобиль Скрипаля.

В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.