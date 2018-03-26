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В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
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Пять человек, считавшиеся пропавшими при пожаре в Кемерово, не были в ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек, которые считались без вести пропавшими при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", найдены живыми — оказалось, что их не было на месте ЧП, сообщает региональный главк МВД.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек.
"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — информирует ГУМВД.
По данным ведомства, сейчас более 250 сотрудников органов внутренних дел работают на месте происшествия. Полицейские охраняют общественный порядок в районе ЧП, оцеплена территория ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.
В оперативном штабе полицейские психологи совместно с психологами МЧС оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан. Специалисты экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД по Кемеровской области помогают сотрудникам Следственного комитета РФ в идентификации погибших.
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