Выживший в Кемерово мальчик потерял семью

Выживший при пожаре в Кемерово мальчик потерял родителей и сестру

Вероника Скворцова. Одиннадцать пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово на сегодняшний день остаются в больницах, в тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа, сообщила журналистам глава Минздрава РФ

"На сегодня в больницах находится 11 человек. Самый тяжелый из них — ребенок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой", — сказала Скворцова, добавив, что этот мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру. Она пояснила, что в связи с трагедией всего за помощью к врачам обратилось более 40 пострадавших. Большинству из них потребовалась амбулаторная или краткая стационарная помощь.

"Его состояние ближе к средней степени тяжести. Пациент контактный, сам рассказывает о состоянии своего здоровья. Его терапия также согласована с главным реаниматологом Минздрава РФ", — сказала она. Министр сообщила, что по поводу его состояния проведены все необходимые телемедицинские консультации, критическими днями можно считать понедельник и вторник. Скворцова отметила, что второй по тяжести пострадавший — это 18-летний молодой человек, также спрыгнувший с четвертого этажа. Он получил менее тяжелые травмы, чем мальчик, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Скворцова добавила, что состояние еще девяти человек — легкое или средней степени тяжести. Они пострадали в основном от отравления угарным газом.

"Можно сказать, что все они в состоянии ближе к удовлетворительному, но следует учитывать, что ряд из них потеряли членов семьи, некоторые детей. В связи с этим с ними работают клинические психологи", — сказала Скворцова.