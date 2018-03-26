Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека

При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

По данным телеканала, пропавшими без вести считаются 11 посетителей центра.

Ранее в СК официально подтверждали информацию о 56 погибших.

Пожар в кемеровском ТЦ начался днем 25 марта возле кинозалов и детских игровых площадок. По предварительным данным, возгорание произошло на одном из аттракционов, а уже оттуда распространилось на другие части здания (на 1,5 тысячи квадратных метров). Из горящего ТЦ были эвакуированы около ста посетителей и сотрудников. В ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.

Пропавшими без вести первоначально были признаны 16 человек. По словам спасателей, они могут быть в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий. Позже пятеро из пропавших людей, в том числе трое детей, были найдены.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи задержали для допроса четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководителя управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.