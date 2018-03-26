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Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
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Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась 

Рамблер 4 часа назад
Необычный инцидент попал в объектив видеорегистратора автолюбителя в Рославле. Свернув на одну из городских улиц, водитель увидел, как по дороге несётся телега, на которой были два ездока. Однако лошадь была определённо не в восторге от того, что ей приходится бежать по обледеневшей дороге. В какой-то момент она сделала неудачный поворот, отчего колесо телеги оказалось в яме. Транспортное средство перевернулось, вывали пассажиров, а лошадь бодро продолжила движение дальше уже налегке. Через несколько метров она остановилась, чтобы всё-таки подождать упавших с телеги мужчин.
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