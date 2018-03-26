Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске двухлетняя девочка погибла при пожаре. Следователи начали проводить проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

25 марта около 23:00 произошло возгорание в жилом доме на СНТ «Виктория» по улице Славянское шоссе. Там проживала семья из четырех человек: супруги и двое детей. В ночь пожара супруг и один из детей находились у бабушки. В сгоревшем доме была маленькая девочка и мама.

«Женщина с отравлением продуктами горения доставлена в больницу, где ей сейчас оказывается медицинская помощь, их 2-летняя дочь погибла. Предварительная причина возгорания — неисправность отопительной системы, дымоходов. В результате пожара строение полностью уничтожено огнем», — говорится в сообщении.